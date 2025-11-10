Tokenomik Aria Premier Launch (APL)

Tokenomik Aria Premier Launch (APL)

Aria Premier Launch (APL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Aria Premier Launch (APL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.29M
Jumlah Bekalan:
$ 10.81M
Bekalan Edaran:
$ 10.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.29M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.005
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.766358
Harga Semasa:
$ 0.76668
Aria Premier Launch (APL) Maklumat

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

Laman Web Rasmi:
https://ariaprotocol.xyz/

Tokenomik Aria Premier Launch (APL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Aria Premier Launch (APL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token APL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token APL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik APL, terokai APL harga langsung token!

Penafian

