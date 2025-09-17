Arianee (ARIA20) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.061419 $ 0.061419 $ 0.061419 24J Rendah $ 0.062959 $ 0.062959 $ 0.062959 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.061419$ 0.061419 $ 0.061419 24J Tinggi $ 0.062959$ 0.062959 $ 0.062959 Sepanjang Masa $ 4.53$ 4.53 $ 4.53 Harga Terendah $ 0.01547$ 0.01547 $ 0.01547 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) +0.66% Perubahan Harga (7D) +1.30% Perubahan Harga (7D) +1.30%

Arianee (ARIA20) harga masa nyata ialah $0.062723. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARIA20 didagangkan antara $ 0.061419 rendah dan $ 0.062959 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARIA20 sepanjang masa ialah $ 4.53, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01547.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARIA20 telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +0.66% dalam 24 jam dan +1.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arianee (ARIA20) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.74M$ 6.74M $ 6.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.54M$ 12.54M $ 12.54M Bekalan Peredaran 107.52M 107.52M 107.52M Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa Arianee ialah $ 6.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARIA20 ialah 107.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.54M.