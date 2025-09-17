Aries (ARIES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0077834$ 0.0077834 $ 0.0077834 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.86% Perubahan Harga (1D) -5.50% Perubahan Harga (7D) +24.16% Perubahan Harga (7D) +24.16%

Aries (ARIES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARIES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARIES sepanjang masa ialah $ 0.0077834, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARIES telah berubah sebanyak -0.86% sejak sejam yang lalu, -5.50% dalam 24 jam dan +24.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aries (ARIES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 868.68K$ 868.68K $ 868.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 868.68K$ 868.68K $ 868.68K Bekalan Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Jumlah Bekalan 999,682,353.756004 999,682,353.756004 999,682,353.756004

Had Pasaran semasa Aries ialah $ 868.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARIES ialah 999.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999682353.756004. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 868.68K.