Ariva Harga Hari Ini

Harga langsung Ariva (ARV) hari ini ialah $ 0.00000537, dengan 3.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARV kepada USD penukaran adalah $ 0.00000537 setiap ARV.

Ariva kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 379,050, dengan bekalan edaran sebanyak 72.55B ARV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARV didagangkan antara $ 0.00000508 (rendah) dan $ 0.00000575 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00141842, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000404.

Dalam prestasi jangka pendek, ARV dipindahkan -0.22% dalam sejam terakhir dan +8.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ariva (ARV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 379.05K$ 379.05K $ 379.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 489.22K$ 489.22K $ 489.22K Bekalan Peredaran 72.55B 72.55B 72.55B Jumlah Bekalan 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Had Pasaran semasa Ariva ialah $ 379.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARV ialah 72.55B, dengan jumlah bekalan sebanyak 93639999939.04. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 489.22K.