Harga Ariva langsung hari ini ialah 0.00000537 USD.ARV modal pasaran ialah 379,050 USD. Jejaki masa nyata ARV kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ARV

Maklumat Harga ARV

Apakah ARV

Laman Web Rasmi ARV

Tokenomik ARV

Ramalan Harga ARV

Ariva Logo

Ariva Harga (ARV)

Tidak tersenarai

mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
Ariva (ARV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:14:10 (UTC+8)

Ariva Harga Hari Ini

Harga langsung Ariva (ARV) hari ini ialah $ 0.00000537, dengan 3.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARV kepada USD penukaran adalah $ 0.00000537 setiap ARV.

Ariva kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 379,050, dengan bekalan edaran sebanyak 72.55B ARV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARV didagangkan antara $ 0.00000508 (rendah) dan $ 0.00000575 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00141842, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000404.

Dalam prestasi jangka pendek, ARV dipindahkan -0.22% dalam sejam terakhir dan +8.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ariva (ARV) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Ariva ialah $ 379.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARV ialah 72.55B, dengan jumlah bekalan sebanyak 93639999939.04. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 489.22K.

Ariva Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
-0.22%

-3.40%

+8.57%

+8.57%

Ariva (ARV) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ariva kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ariva kepada USD adalah $ +0.0000002747.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ariva kepada USD adalah $ -0.0000006310.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ariva kepada USD adalah $ -0.000001100213626046322.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.40%
30 Hari$ +0.0000002747+5.12%
60 Hari$ -0.0000006310-11.75%
90 Hari$ -0.000001100213626046322-17.00%

Ramalan Harga untuk Ariva

Ariva (ARV) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ARV pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Ariva (ARV) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Ariva berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu Ariva (ARV)

ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing.

Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country.

ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran.

Ariva (ARV) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ariva

Berapakah nilai 1 Ariva pada tahun 2030?
Jika Ariva berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Ariva berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:14:10 (UTC+8)

Ariva (ARV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Ariva

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.