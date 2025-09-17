Arken Finance ($ARKEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00349925$ 0.00349925 $ 0.00349925 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.51% Perubahan Harga (1D) +0.62% Perubahan Harga (7D) -4.86% Perubahan Harga (7D) -4.86%

Arken Finance ($ARKEN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $ARKEN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $ARKEN sepanjang masa ialah $ 0.00349925, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $ARKEN telah berubah sebanyak -1.51% sejak sejam yang lalu, +0.62% dalam 24 jam dan -4.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arken Finance ($ARKEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 113.98K$ 113.98K $ 113.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Bekalan Peredaran 907.08M 907.08M 907.08M Jumlah Bekalan 9,999,995,922.33 9,999,995,922.33 9,999,995,922.33

Had Pasaran semasa Arken Finance ialah $ 113.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $ARKEN ialah 907.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999995922.33. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.26M.