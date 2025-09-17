ARKEO (ARKEO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02639002 $ 0.02639002 $ 0.02639002 24J Rendah $ 0.0265906 $ 0.0265906 $ 0.0265906 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02639002$ 0.02639002 $ 0.02639002 24J Tinggi $ 0.0265906$ 0.0265906 $ 0.0265906 Sepanjang Masa $ 0.146623$ 0.146623 $ 0.146623 Harga Terendah $ 0.02639002$ 0.02639002 $ 0.02639002 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.74% Perubahan Harga (7D) -4.39% Perubahan Harga (7D) -4.39%

ARKEO (ARKEO) harga masa nyata ialah $0.02639018. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARKEO didagangkan antara $ 0.02639002 rendah dan $ 0.0265906 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARKEO sepanjang masa ialah $ 0.146623, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02639002.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARKEO telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.74% dalam 24 jam dan -4.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ARKEO (ARKEO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 646.55K$ 646.55K $ 646.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Bekalan Peredaran 24.50M 24.50M 24.50M Jumlah Bekalan 120,992,625.0 120,992,625.0 120,992,625.0

Had Pasaran semasa ARKEO ialah $ 646.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARKEO ialah 24.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 120992625.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.19M.