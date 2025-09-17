Arkreen Token (AKRE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0114795$ 0.0114795 $ 0.0114795 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.57% Perubahan Harga (1D) +20.62% Perubahan Harga (7D) +36.07% Perubahan Harga (7D) +36.07%

Arkreen Token (AKRE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AKRE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AKRE sepanjang masa ialah $ 0.0114795, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AKRE telah berubah sebanyak -0.57% sejak sejam yang lalu, +20.62% dalam 24 jam dan +36.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arkreen Token (AKRE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Bekalan Peredaran 5.95B 5.95B 5.95B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Arkreen Token ialah $ 1.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AKRE ialah 5.95B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.11M.