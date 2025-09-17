ARMOR (ARMOR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0
24J Rendah $ 0
24J Tinggi $ 0
Sepanjang Masa $ 1.95
Harga Terendah $ 0
Perubahan Harga (1J) -0.39%
Perubahan Harga (1D) -0.01%
Perubahan Harga (7D) +3.81%

ARMOR (ARMOR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARMOR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARMOR sepanjang masa ialah $ 1.95, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARMOR telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan +3.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ARMOR (ARMOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 120.03K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 379.22K
Bekalan Peredaran 237.39M
Jumlah Bekalan 750,000,000.0

Had Pasaran semasa ARMOR ialah $ 120.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARMOR ialah 237.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 750000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 379.22K.