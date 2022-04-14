Tokenomik ARMOR (ARMOR)

Lihat cerapan utama tentang ARMOR (ARMOR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ARMOR (ARMOR) Maklumat

Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC.

It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure’s founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor. 

During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD. 

Laman Web Rasmi:
https://armor.fi

ARMOR (ARMOR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ARMOR (ARMOR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 122.61K
Jumlah Bekalan:
$ 750.00M
Bekalan Edaran:
$ 237.39M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 387.37K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.95
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00051649
Tokenomik ARMOR (ARMOR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ARMOR (ARMOR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ARMOR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ARMOR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ARMOR, terokai ARMOR harga langsung token!

