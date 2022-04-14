Tokenomik Aros (AROS)
Aros (AROS) Maklumat
Introducing Aros ($AROS) — the first Stablecoin Meme Token on Ethereum! Aros is the loyal dog of Circle’s USDC, bringing stability and fun together in the world of memecoins. While other tokens chase hype, $AROS stands firm with a unique concept: a meme token inspired by the most trusted stablecoin in crypto. Built for the community, Aros is 0 tax, with liquidity burned and the contract fully renounced, ensuring true decentralization and safety. Whether you're a USDC believer or just love dog-themed tokens, $AROS is ready to fetch attention across the meme space. Join the stable revolution and ride with the first dog of USDC — Aros!
Aros (AROS) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Aros (AROS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Aros (AROS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Aros (AROS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AROS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AROS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AROS, terokai AROS harga langsung token!
