ArQmA (ARQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00102694 $ 0.00102694 $ 0.00102694 24J Rendah $ 0.00104632 $ 0.00104632 $ 0.00104632 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00102694$ 0.00102694 $ 0.00102694 24J Tinggi $ 0.00104632$ 0.00104632 $ 0.00104632 Sepanjang Masa $ 0.213168$ 0.213168 $ 0.213168 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.52% Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) -12.45% Perubahan Harga (7D) -12.45%

ArQmA (ARQ) harga masa nyata ialah $0.00104464. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARQ didagangkan antara $ 0.00102694 rendah dan $ 0.00104632 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARQ sepanjang masa ialah $ 0.213168, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARQ telah berubah sebanyak +1.52% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan -12.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ArQmA (ARQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.56K$ 28.56K $ 28.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.23K$ 52.23K $ 52.23K Bekalan Peredaran 27.34M 27.34M 27.34M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa ArQmA ialah $ 28.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARQ ialah 27.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.23K.