ARTDRA Coin Harga Hari Ini

Harga langsung ARTDRA Coin (ARTDRA) hari ini ialah $ 0.097014, dengan 1.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARTDRA kepada USD penukaran adalah $ 0.097014 setiap ARTDRA.

ARTDRA Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 21,343,997, dengan bekalan edaran sebanyak 219.70M ARTDRA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARTDRA didagangkan antara $ 0.092362 (rendah) dan $ 0.098892 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.108672, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.08511.

Dalam prestasi jangka pendek, ARTDRA dipindahkan -0.41% dalam sejam terakhir dan -4.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ARTDRA Coin (ARTDRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.34M$ 21.34M $ 21.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.87M$ 24.87M $ 24.87M Bekalan Peredaran 219.70M 219.70M 219.70M Jumlah Bekalan 256,000,000.0 256,000,000.0 256,000,000.0

Had Pasaran semasa ARTDRA Coin ialah $ 21.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARTDRA ialah 219.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 256000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.87M.