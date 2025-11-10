Tokenomik ARTDRA Coin (ARTDRA)
ARTDRA Coin (ARTDRA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ARTDRA Coin (ARTDRA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
ARTDRA Coin (ARTDRA) Maklumat
ARTDRA is a TON-based token that connects the world of combat sports with blockchain utility. The project is developed in partnership with Combat Games, an international platform that brings together fighters of different styles, ages, and skill levels. ARTDRA supports athlete development, event organization, community incentives, and future reward mechanisms. The token is used to encourage participation, fuel promotion activities, and strengthen the relationship between athletes and fans. ARTDRA aims to build a sustainable sports ecosystem where blockchain helps create real opportunities and long-term value beyond speculation.
Tokenomik ARTDRA Coin (ARTDRA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik ARTDRA Coin (ARTDRA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ARTDRA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ARTDRA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
ARTDRA Ramalan Harga
