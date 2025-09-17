Lagi Mengenai ARTH

ARTH Logo

ARTH Harga (ARTH)

Tidak tersenarai

1 ARTH ke USD Harga Langsung:

$1.028
$1.028$1.028
-32.40%1D
USD
ARTH (ARTH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:11:06 (UTC+8)

ARTH (ARTH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.801924
$ 0.801924$ 0.801924
24J Rendah
$ 1.54
$ 1.54$ 1.54
24J Tinggi

$ 0.801924
$ 0.801924$ 0.801924

$ 1.54
$ 1.54$ 1.54

$ 4.49
$ 4.49$ 4.49

$ 0.108627
$ 0.108627$ 0.108627

0.00%

-32.46%

+28.20%

+28.20%

ARTH (ARTH) harga masa nyata ialah $1.028. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARTH didagangkan antara $ 0.801924 rendah dan $ 1.54 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARTH sepanjang masa ialah $ 4.49, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.108627.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARTH telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -32.46% dalam 24 jam dan +28.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ARTH (ARTH) Maklumat Pasaran

$ 452.26K
$ 452.26K$ 452.26K

--
----

$ 452.26K
$ 452.26K$ 452.26K

439.91K
439.91K 439.91K

439,908.746
439,908.746 439,908.746

Had Pasaran semasa ARTH ialah $ 452.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARTH ialah 439.91K, dengan jumlah bekalan sebanyak 439908.746. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 452.26K.

ARTH (ARTH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ARTH kepada USD adalah $ -0.494255740294911.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ARTH kepada USD adalah $ -0.5210520800.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ARTH kepada USD adalah $ +0.4939826812.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ARTH kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.494255740294911-32.46%
30 Hari$ -0.5210520800-50.68%
60 Hari$ +0.4939826812+48.05%
90 Hari$ 0--

Apakah itu ARTH (ARTH)

ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.

ARTH (ARTH) Sumber

Laman Web Rasmi

ARTH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ARTH (ARTH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ARTH (ARTH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ARTH.

Semak ARTH ramalan harga sekarang!

ARTH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ARTH (ARTH)

Memahami tokenomik ARTH (ARTH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ARTH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ARTH (ARTH)

Berapakah nilai ARTH (ARTH) hari ini?
Harga langsung ARTH dalam USD ialah 1.028 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ARTH ke USD?
Harga semasa ARTH ke USD ialah $ 1.028. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ARTH?
Had pasaran untuk ARTH ialah $ 452.26K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ARTH?
Bekalan edaran ARTH ialah 439.91K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ARTH?
ARTH mencapai harga ATH sebanyak 4.49 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ARTH?
ARTH melihat harga ATL sebanyak 0.108627 USD.
Berapakah jumlah dagangan ARTH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ARTHialah -- USD.
Adakah ARTH akan naik lebih tinggi tahun ini?
ARTH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ARTHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:11:06 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.