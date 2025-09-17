ARTH (ARTH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.801924 $ 0.801924 $ 0.801924 24J Rendah $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.801924$ 0.801924 $ 0.801924 24J Tinggi $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 Sepanjang Masa $ 4.49$ 4.49 $ 4.49 Harga Terendah $ 0.108627$ 0.108627 $ 0.108627 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -32.46% Perubahan Harga (7D) +28.20% Perubahan Harga (7D) +28.20%

ARTH (ARTH) harga masa nyata ialah $1.028. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARTH didagangkan antara $ 0.801924 rendah dan $ 1.54 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARTH sepanjang masa ialah $ 4.49, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.108627.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARTH telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -32.46% dalam 24 jam dan +28.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ARTH (ARTH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 452.26K$ 452.26K $ 452.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 452.26K$ 452.26K $ 452.26K Bekalan Peredaran 439.91K 439.91K 439.91K Jumlah Bekalan 439,908.746 439,908.746 439,908.746

Had Pasaran semasa ARTH ialah $ 452.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARTH ialah 439.91K, dengan jumlah bekalan sebanyak 439908.746. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 452.26K.