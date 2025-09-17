Artificial CZ (AICZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00232264$ 0.00232264 $ 0.00232264 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) +0.21% Perubahan Harga (7D) +9.60% Perubahan Harga (7D) +9.60%

Artificial CZ (AICZ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AICZ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AICZ sepanjang masa ialah $ 0.00232264, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AICZ telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +0.21% dalam 24 jam dan +9.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Artificial CZ (AICZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 251.21K$ 251.21K $ 251.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 300.48K$ 300.48K $ 300.48K Bekalan Peredaran 836.04M 836.04M 836.04M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Artificial CZ ialah $ 251.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AICZ ialah 836.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 300.48K.