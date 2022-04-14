Tokenomik Artificial CZ (AICZ)

Lihat cerapan utama tentang Artificial CZ (AICZ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Artificial CZ (AICZ) Maklumat

$AICZ fuels Artificial CZ, the first AI agent launched exclusively on BNB Chain, developing an advanced ecosystem combining real-time crypto market insights, robust technical analysis tools, and experimental AI self-improvement abilities. Building an AI agent is easy; making it genuinely effective is the real challenge - this is where AICZ stands out. Agent developers will use $AICZ to integrate our plug-ins and improve their Agents.

Laman Web Rasmi:
https://www.artificialcz.com/
Kertas putih:
https://github.com/ArtificialCZ/aicz-plugin-kit

Artificial CZ (AICZ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Artificial CZ (AICZ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 253.02K
$ 253.02K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 836.04M
$ 836.04M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 302.64K
$ 302.64K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00232264
$ 0.00232264
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00030251
$ 0.00030251

Tokenomik Artificial CZ (AICZ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Artificial CZ (AICZ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AICZ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AICZ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AICZ, terokai AICZ harga langsung token!

AICZ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AICZ? Halaman ramalan harga AICZ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.