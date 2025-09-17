arXiv (ARXIV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00005659 24J Tinggi $ 0.0000585 Sepanjang Masa $ 0.01506677 Harga Terendah $ 0.00004187 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) -0.43% Perubahan Harga (7D) +4.97%

arXiv (ARXIV) harga masa nyata ialah $0.00005727. Sepanjang 24 jam yang lalu, ARXIV didagangkan antara $ 0.00005659 rendah dan $ 0.0000585 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ARXIV sepanjang masa ialah $ 0.01506677, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004187.

Dari segi prestasi jangka pendek, ARXIV telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan +4.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

arXiv (ARXIV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 57.26K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.26K Bekalan Peredaran 999.82M Jumlah Bekalan 999,815,230.955265

Had Pasaran semasa arXiv ialah $ 57.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARXIV ialah 999.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999815230.955265. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.26K.