Tokenomik arXiv (ARXIV)

Lihat cerapan utama tentang arXiv (ARXIV), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

arXiv (ARXIV) Maklumat

arXiv Terminal is a series of AI agents that aims to help manking navigate and synthesize insights from the growing volume of scientific literature. The system would process research papers across different fields, identify potential connections between findings, and suggest new research directions based on patterns in existing work. By combining machine learning with knowledge representation techniques, it seeks to assist human scientists in managing information overload and discovering cross-disciplinary insights.

Laman Web Rasmi:
https://www.arxiv.sh/
Kertas putih:
https://www.arxiv.sh/whitepaper

arXiv (ARXIV) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk arXiv (ARXIV), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 58.31K
$ 58.31K
Jumlah Bekalan:
$ 999.82M
$ 999.82M
Bekalan Edaran:
$ 999.82M
$ 999.82M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 58.31K
$ 58.31K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01506677
$ 0.01506677
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik arXiv (ARXIV): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik arXiv (ARXIV) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ARXIV yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ARXIV yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ARXIV, terokai ARXIV harga langsung token!

ARXIV Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ARXIV? Halaman ramalan harga ARXIV kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.