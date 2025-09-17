AS Roma Fan Token (ASR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.42 $ 2.42 $ 2.42 24J Rendah $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 24J Tinggi $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 Sepanjang Masa $ 26.64$ 26.64 $ 26.64 Harga Terendah $ 0.965551$ 0.965551 $ 0.965551 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +1.17% Perubahan Harga (7D) +0.38% Perubahan Harga (7D) +0.38%

AS Roma Fan Token (ASR) harga masa nyata ialah $2.48. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASR didagangkan antara $ 2.42 rendah dan $ 2.48 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASR sepanjang masa ialah $ 26.64, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.965551.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASR telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +1.17% dalam 24 jam dan +0.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AS Roma Fan Token (ASR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.36M$ 19.36M $ 19.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.74M$ 24.74M $ 24.74M Bekalan Peredaran 7.82M 7.82M 7.82M Jumlah Bekalan 9,995,000.0 9,995,000.0 9,995,000.0

Had Pasaran semasa AS Roma Fan Token ialah $ 19.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASR ialah 7.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9995000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.74M.