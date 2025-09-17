Lagi Mengenai ASR

AS Roma Fan Token Harga (ASR)

Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:16:28 (UTC+8)

AS Roma Fan Token (ASR) Maklumat Harga (USD)

$ 2.42
$ 2.42$ 2.42
$ 2.48
$ 2.48$ 2.48
$ 2.42
$ 2.42$ 2.42

$ 2.48
$ 2.48$ 2.48

$ 26.64
$ 26.64$ 26.64

$ 0.965551
$ 0.965551$ 0.965551

AS Roma Fan Token (ASR) harga masa nyata ialah $2.48. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASR didagangkan antara $ 2.42 rendah dan $ 2.48 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASR sepanjang masa ialah $ 26.64, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.965551.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASR telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +1.17% dalam 24 jam dan +0.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

$ 19.36M
$ 19.36M$ 19.36M

--
----

$ 24.74M
$ 24.74M$ 24.74M

7.82M
7.82M 7.82M

9,995,000.0
9,995,000.0 9,995,000.0

Had Pasaran semasa AS Roma Fan Token ialah $ 19.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASR ialah 7.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9995000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.74M.

AS Roma Fan Token (ASR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AS Roma Fan Token kepada USD adalah $ +0.02869346.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AS Roma Fan Token kepada USD adalah $ -1.1145179520.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AS Roma Fan Token kepada USD adalah $ +0.1686288400.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AS Roma Fan Token kepada USD adalah $ +0.5072761095913623.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02869346+1.17%
30 Hari$ -1.1145179520-44.94%
60 Hari$ +0.1686288400+6.80%
90 Hari$ +0.5072761095913623+25.71%

Apakah itu AS Roma Fan Token (ASR)

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Laman Web Rasmi

AS Roma Fan Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AS Roma Fan Token (ASR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AS Roma Fan Token (ASR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AS Roma Fan Token.

Semak AS Roma Fan Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik AS Roma Fan Token (ASR)

Memahami tokenomik AS Roma Fan Token (ASR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ASR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AS Roma Fan Token (ASR)

Berapakah nilai AS Roma Fan Token (ASR) hari ini?
Harga langsung ASR dalam USD ialah 2.48 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ASR ke USD?
Harga semasa ASR ke USD ialah $ 2.48. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AS Roma Fan Token?
Had pasaran untuk ASR ialah $ 19.36M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ASR?
Bekalan edaran ASR ialah 7.82M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ASR?
ASR mencapai harga ATH sebanyak 26.64 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ASR?
ASR melihat harga ATL sebanyak 0.965551 USD.
Berapakah jumlah dagangan ASR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ASRialah -- USD.
Adakah ASR akan naik lebih tinggi tahun ini?
ASR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ASRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:16:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.