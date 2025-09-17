Asha (ASHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00359662$ 0.00359662 $ 0.00359662 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) -1.07% Perubahan Harga (7D) +6.02% Perubahan Harga (7D) +6.02%

Asha (ASHA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASHA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASHA sepanjang masa ialah $ 0.00359662, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASHA telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, -1.07% dalam 24 jam dan +6.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Asha (ASHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 64.45K$ 64.45K $ 64.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 74.77K$ 74.77K $ 74.77K Bekalan Peredaran 861.83M 861.83M 861.83M Jumlah Bekalan 999,790,408.681383 999,790,408.681383 999,790,408.681383

Had Pasaran semasa Asha ialah $ 64.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASHA ialah 861.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999790408.681383. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.77K.