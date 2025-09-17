AshSwap (ASH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00211181 24J Tinggi $ 0.00218084 Sepanjang Masa $ 0.120014 Harga Terendah $ 0.0019391 Perubahan Harga (1J) -0.97% Perubahan Harga (1D) +1.76% Perubahan Harga (7D) -0.03%

AshSwap (ASH) harga masa nyata ialah $0.00215475. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASH didagangkan antara $ 0.00211181 rendah dan $ 0.00218084 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASH sepanjang masa ialah $ 0.120014, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0019391.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASH telah berubah sebanyak -0.97% sejak sejam yang lalu, +1.76% dalam 24 jam dan -0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AshSwap (ASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 891.87K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.15M Bekalan Peredaran 414.89M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AshSwap ialah $ 891.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASH ialah 414.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.15M.