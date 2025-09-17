Apakah itu Asia Coin (ASIA)

Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Asia Coin (ASIA) Berapakah nilai Asia Coin (ASIA) hari ini? Harga langsung ASIA dalam USD ialah 0.051733 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ASIA ke USD? $ 0.051733 . Lihat Harga semasa ASIA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Asia Coin? Had pasaran untuk ASIA ialah $ 2.59M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ASIA? Bekalan edaran ASIA ialah 50.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ASIA? ASIA mencapai harga ATH sebanyak 1.32 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ASIA? ASIA melihat harga ATL sebanyak 0.03091888 USD . Berapakah jumlah dagangan ASIA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ASIAialah -- USD . Adakah ASIA akan naik lebih tinggi tahun ini? ASIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ASIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

