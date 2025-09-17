ASIAN MOTHER (IRENE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0015158$ 0.0015158 $ 0.0015158 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) +0.16% Perubahan Harga (7D) +6.36% Perubahan Harga (7D) +6.36%

ASIAN MOTHER (IRENE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IRENE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IRENE sepanjang masa ialah $ 0.0015158, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IRENE telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, +0.16% dalam 24 jam dan +6.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ASIAN MOTHER (IRENE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.06K$ 26.06K $ 26.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.06K$ 26.06K $ 26.06K Bekalan Peredaran 998.79M 998.79M 998.79M Jumlah Bekalan 998,787,893.43423 998,787,893.43423 998,787,893.43423

Had Pasaran semasa ASIAN MOTHER ialah $ 26.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IRENE ialah 998.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998787893.43423. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.06K.