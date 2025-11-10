Tokenomik ASK SPLAT (SPLAT)

Lihat cerapan utama tentang ASK SPLAT (SPLAT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:40:46 (UTC+8)
ASK SPLAT (SPLAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ASK SPLAT (SPLAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 649.44K
Jumlah Bekalan:
$ 956.70M
Bekalan Edaran:
$ 656.70M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 946.13K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02859411
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00076629
Harga Semasa:
$ 0.00098895
ASK SPLAT (SPLAT) Maklumat

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

Laman Web Rasmi:
https://asksplat.com/

Tokenomik ASK SPLAT (SPLAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ASK SPLAT (SPLAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SPLAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SPLAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SPLAT, terokai SPLAT harga langsung token!

SPLAT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SPLAT? Halaman ramalan harga SPLAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

