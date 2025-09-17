AskJimmy (ASKJ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02828179$ 0.02828179 $ 0.02828179 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.88% Perubahan Harga (1D) +3.98% Perubahan Harga (7D) -1.69% Perubahan Harga (7D) -1.69%

AskJimmy (ASKJ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASKJ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASKJ sepanjang masa ialah $ 0.02828179, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASKJ telah berubah sebanyak -2.88% sejak sejam yang lalu, +3.98% dalam 24 jam dan -1.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AskJimmy (ASKJ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 427.41K$ 427.41K $ 427.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 964.07K$ 964.07K $ 964.07K Bekalan Peredaran 443.34M 443.34M 443.34M Jumlah Bekalan 999,994,012.0062273 999,994,012.0062273 999,994,012.0062273

Had Pasaran semasa AskJimmy ialah $ 427.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASKJ ialah 443.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999994012.0062273. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 964.07K.