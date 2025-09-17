ASSAI (ASSAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04886133$ 0.04886133 $ 0.04886133 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) -0.22% Perubahan Harga (7D) +3.36% Perubahan Harga (7D) +3.36%

ASSAI (ASSAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASSAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASSAI sepanjang masa ialah $ 0.04886133, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASSAI telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +3.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ASSAI (ASSAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.59K$ 20.59K $ 20.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.59K$ 20.59K $ 20.59K Bekalan Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Jumlah Bekalan 999,841,108.9181553 999,841,108.9181553 999,841,108.9181553

Had Pasaran semasa ASSAI ialah $ 20.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASSAI ialah 999.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999841108.9181553. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.59K.