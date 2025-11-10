ASSDAQ Harga Hari Ini

Harga langsung ASSDAQ (ASSDAQ) hari ini ialah $ 0.00128272, dengan 8.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASSDAQ kepada USD penukaran adalah $ 0.00128272 setiap ASSDAQ.

ASSDAQ kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,281,704, dengan bekalan edaran sebanyak 999.93M ASSDAQ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASSDAQ didagangkan antara $ 0.00117779 (rendah) dan $ 0.00129296 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01013732, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00089368.

Dalam prestasi jangka pendek, ASSDAQ dipindahkan -0.56% dalam sejam terakhir dan -24.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ASSDAQ (ASSDAQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Bekalan Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Jumlah Bekalan 999,934,028.74628 999,934,028.74628 999,934,028.74628

Had Pasaran semasa ASSDAQ ialah $ 1.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASSDAQ ialah 999.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999934028.74628. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.28M.