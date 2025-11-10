AssetMantle Harga Hari Ini

Harga langsung AssetMantle (MNTL) hari ini ialah $ 0.00011064, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MNTL kepada USD penukaran adalah $ 0.00011064 setiap MNTL.

AssetMantle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 255,426, dengan bekalan edaran sebanyak 2.31B MNTL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MNTL didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.831444, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007345.

Dalam prestasi jangka pendek, MNTL dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AssetMantle (MNTL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 255.43K$ 255.43K $ 255.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 256.57K$ 256.57K $ 256.57K Bekalan Peredaran 2.31B 2.31B 2.31B Jumlah Bekalan 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571

Had Pasaran semasa AssetMantle ialah $ 255.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MNTL ialah 2.31B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2319003164.752571. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 256.57K.