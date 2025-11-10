Tokenomik AssetMantle (MNTL)

Lihat cerapan utama tentang AssetMantle (MNTL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:40:53 (UTC+8)
USD

AssetMantle (MNTL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AssetMantle (MNTL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 255.43K
$ 255.43K
Jumlah Bekalan:
$ 2.32B
$ 2.32B
Bekalan Edaran:
$ 2.31B
$ 2.31B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 256.57K
$ 256.57K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.831444
$ 0.831444
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00011064
$ 0.00011064

AssetMantle (MNTL) Maklumat

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner.

Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint.

Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases.

The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities.

Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://assetmantle.one/

Tokenomik AssetMantle (MNTL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AssetMantle (MNTL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MNTL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MNTL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MNTL, terokai MNTL harga langsung token!

MNTL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MNTL? Halaman ramalan harga MNTL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

