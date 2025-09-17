Assimilate (SIM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.085241$ 0.085241 $ 0.085241 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.58% Perubahan Harga (1D) -9.82% Perubahan Harga (7D) -6.26% Perubahan Harga (7D) -6.26%

Assimilate (SIM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SIM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SIM sepanjang masa ialah $ 0.085241, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SIM telah berubah sebanyak -0.58% sejak sejam yang lalu, -9.82% dalam 24 jam dan -6.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Assimilate (SIM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 72.03K$ 72.03K $ 72.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 79.15K$ 79.15K $ 79.15K Bekalan Peredaran 80.89M 80.89M 80.89M Jumlah Bekalan 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Had Pasaran semasa Assimilate ialah $ 72.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SIM ialah 80.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88888888.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.15K.