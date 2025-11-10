Assteroid Harga Hari Ini

Harga langsung Assteroid (ASSTEROID) hari ini ialah $ 0.00142443, dengan 0.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASSTEROID kepada USD penukaran adalah $ 0.00142443 setiap ASSTEROID.

Assteroid kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 142,443, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M ASSTEROID. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASSTEROID didagangkan antara $ 0.00134551 (rendah) dan $ 0.00152235 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00437272, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00087925.

Dalam prestasi jangka pendek, ASSTEROID dipindahkan +1.65% dalam sejam terakhir dan -35.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Assteroid (ASSTEROID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 142.44K$ 142.44K $ 142.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 142.44K$ 142.44K $ 142.44K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Assteroid ialah $ 142.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASSTEROID ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 142.44K.