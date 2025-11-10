BursaDEX+
Harga aster dog langsung hari ini ialah 0.00042886 USD.ADOG modal pasaran ialah 428,645 USD. Jejaki masa nyata ADOG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ADOG

Maklumat Harga ADOG

Apakah ADOG

Laman Web Rasmi ADOG

Tokenomik ADOG

Ramalan Harga ADOG

aster dog Logo

aster dog Harga (ADOG)

1 ADOG ke USD Harga Langsung:

$0.00042886
$0.00042886
+0.50%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
aster dog (ADOG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:49:22 (UTC+8)

aster dog Harga Hari Ini

Harga langsung aster dog (ADOG) hari ini ialah $ 0.00042886, dengan 0.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ADOG kepada USD penukaran adalah $ 0.00042886 setiap ADOG.

aster dog kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 428,645, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B ADOG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ADOG didagangkan antara $ 0.00040805 (rendah) dan $ 0.00047017 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00372484, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00033757.

Dalam prestasi jangka pendek, ADOG dipindahkan +1.57% dalam sejam terakhir dan -38.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

aster dog (ADOG) Maklumat Pasaran

$ 428.65K
$ 428.65K

--
--

$ 428.65K
$ 428.65K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa aster dog ialah $ 428.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ADOG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 428.65K.

aster dog Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00040805
$ 0.00040805
24J Rendah
$ 0.00047017
$ 0.00047017
24J Tinggi

$ 0.00040805
$ 0.00040805

$ 0.00047017
$ 0.00047017

$ 0.00372484
$ 0.00372484

$ 0.00033757
$ 0.00033757

+1.57%

+0.58%

-38.60%

-38.60%

aster dog (ADOG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga aster dog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga aster dog kepada USD adalah $ -0.0001728801.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga aster dog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga aster dog kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.58%
30 Hari$ -0.0001728801-40.31%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk aster dog

aster dog (ADOG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ADOG pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
aster dog (ADOG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga aster dog berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga aster dog yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ADOG ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik aster dog Ramalan Harga.

Apakah itu aster dog (ADOG)

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai aster dog

Berapakah nilai 1 aster dog pada tahun 2030?
Jika aster dog berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga aster dog berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:49:22 (UTC+8)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04432

$0.1279

$0.000004007

$0.00437

$0.1279

$0.013318

$0.00000000000307

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.