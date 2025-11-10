aster dog Harga (ADOG)
Harga langsung aster dog (ADOG) hari ini ialah $ 0.00042886, dengan 0.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ADOG kepada USD penukaran adalah $ 0.00042886 setiap ADOG.
aster dog kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 428,645, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B ADOG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ADOG didagangkan antara $ 0.00040805 (rendah) dan $ 0.00047017 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00372484, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00033757.
Dalam prestasi jangka pendek, ADOG dipindahkan +1.57% dalam sejam terakhir dan -38.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa aster dog ialah $ 428.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ADOG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 428.65K.
Pada hari ini, perubahan harga aster dog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga aster dog kepada USD adalah $ -0.0001728801.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga aster dog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga aster dog kepada USD adalah $ 0.
Pada tahun 2040, harga aster dog berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG
In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.
Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.
Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.
The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.
The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.
With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
