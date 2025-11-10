aster dog Harga Hari Ini

Harga langsung aster dog (ADOG) hari ini ialah $ 0.00042886, dengan 0.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ADOG kepada USD penukaran adalah $ 0.00042886 setiap ADOG.

aster dog kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 428,645, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B ADOG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ADOG didagangkan antara $ 0.00040805 (rendah) dan $ 0.00047017 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00372484, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00033757.

Dalam prestasi jangka pendek, ADOG dipindahkan +1.57% dalam sejam terakhir dan -38.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

aster dog (ADOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 428.65K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 428.65K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa aster dog ialah $ 428.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ADOG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 428.65K.