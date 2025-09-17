Aster Staked BNB (ASBNB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 965.69 $ 965.69 $ 965.69 24J Rendah $ 1,012.72 $ 1,012.72 $ 1,012.72 24J Tinggi 24J Rendah $ 965.69$ 965.69 $ 965.69 24J Tinggi $ 1,012.72$ 1,012.72 $ 1,012.72 Sepanjang Masa $ 1,008.4$ 1,008.4 $ 1,008.4 Harga Terendah $ 326.84$ 326.84 $ 326.84 Perubahan Harga (1J) +0.88% Perubahan Harga (1D) +4.87% Perubahan Harga (7D) +9.29% Perubahan Harga (7D) +9.29%

Aster Staked BNB (ASBNB) harga masa nyata ialah $1,012.72. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASBNB didagangkan antara $ 965.69 rendah dan $ 1,012.72 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASBNB sepanjang masa ialah $ 1,008.4, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 326.84.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASBNB telah berubah sebanyak +0.88% sejak sejam yang lalu, +4.87% dalam 24 jam dan +9.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aster Staked BNB (ASBNB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 272.50M$ 272.50M $ 272.50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 272.50M$ 272.50M $ 272.50M Bekalan Peredaran 270.03K 270.03K 270.03K Jumlah Bekalan 270,026.2414547537 270,026.2414547537 270,026.2414547537

Had Pasaran semasa Aster Staked BNB ialah $ 272.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASBNB ialah 270.03K, dengan jumlah bekalan sebanyak 270026.2414547537. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 272.50M.