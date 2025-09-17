Aster Staked CAKE (ASCAKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 24J Rendah $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 24J Tinggi $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 Sepanjang Masa $ 3.41$ 3.41 $ 3.41 Harga Terendah $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Perubahan Harga (1J) -1.84% Perubahan Harga (1D) +7.97% Perubahan Harga (7D) +9.67% Perubahan Harga (7D) +9.67%

Aster Staked CAKE (ASCAKE) harga masa nyata ialah $2.72. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASCAKE didagangkan antara $ 2.5 rendah dan $ 2.81 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASCAKE sepanjang masa ialah $ 3.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.25.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASCAKE telah berubah sebanyak -1.84% sejak sejam yang lalu, +7.97% dalam 24 jam dan +9.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 344.32K$ 344.32K $ 344.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 344.32K$ 344.32K $ 344.32K Bekalan Peredaran 126.67K 126.67K 126.67K Jumlah Bekalan 126,666.2993264465 126,666.2993264465 126,666.2993264465

Had Pasaran semasa Aster Staked CAKE ialah $ 344.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASCAKE ialah 126.67K, dengan jumlah bekalan sebanyak 126666.2993264465. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 344.32K.