Aster Staked CAKE Harga (ASCAKE)

1 ASCAKE ke USD Harga Langsung:

$2.72
$2.72$2.72
+7.90%1D
Aster Staked CAKE (ASCAKE) Carta Harga Langsung
Aster Staked CAKE (ASCAKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-1.84%

+7.97%

+9.67%

+9.67%

Aster Staked CAKE (ASCAKE) harga masa nyata ialah $2.72. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASCAKE didagangkan antara $ 2.5 rendah dan $ 2.81 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASCAKE sepanjang masa ialah $ 3.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.25.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASCAKE telah berubah sebanyak -1.84% sejak sejam yang lalu, +7.97% dalam 24 jam dan +9.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Aster Staked CAKE ialah $ 344.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASCAKE ialah 126.67K, dengan jumlah bekalan sebanyak 126666.2993264465. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 344.32K.

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Aster Staked CAKE kepada USD adalah $ +0.200681.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Aster Staked CAKE kepada USD adalah $ -0.0679730720.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Aster Staked CAKE kepada USD adalah $ +0.0309614880.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Aster Staked CAKE kepada USD adalah $ +0.4286273326218078.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.200681+7.97%
30 Hari$ -0.0679730720-2.49%
60 Hari$ +0.0309614880+1.14%
90 Hari$ +0.4286273326218078+18.71%

Apakah itu Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Aster Staked CAKE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aster Staked CAKE (ASCAKE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aster Staked CAKE (ASCAKE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aster Staked CAKE.

Semak Aster Staked CAKE ramalan harga sekarang!

ASCAKE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Memahami tokenomik Aster Staked CAKE (ASCAKE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ASCAKE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Berapakah nilai Aster Staked CAKE (ASCAKE) hari ini?
Harga langsung ASCAKE dalam USD ialah 2.72 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ASCAKE ke USD?
Harga semasa ASCAKE ke USD ialah $ 2.72. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aster Staked CAKE?
Had pasaran untuk ASCAKE ialah $ 344.32K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ASCAKE?
Bekalan edaran ASCAKE ialah 126.67K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ASCAKE?
ASCAKE mencapai harga ATH sebanyak 3.41 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ASCAKE?
ASCAKE melihat harga ATL sebanyak 1.25 USD.
Berapakah jumlah dagangan ASCAKE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ASCAKEialah -- USD.
Adakah ASCAKE akan naik lebih tinggi tahun ini?
ASCAKE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ASCAKEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

