Tokenomik Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Lihat cerapan utama tentang Aster Staked CAKE (ASCAKE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Maklumat

Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns.

Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.

Laman Web Rasmi:
https://www.asterdex.com/en/earn
Kertas putih:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Aster Staked CAKE (ASCAKE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 335.75K
$ 335.75K
Jumlah Bekalan:
$ 119.04K
$ 119.04K
Bekalan Edaran:
$ 119.04K
$ 119.04K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 335.75K
$ 335.75K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.41
$ 3.41
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.25
$ 1.25
Harga Semasa:
$ 2.8
$ 2.8

Tokenomik Aster Staked CAKE (ASCAKE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Aster Staked CAKE (ASCAKE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ASCAKE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ASCAKE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ASCAKE, terokai ASCAKE harga langsung token!

ASCAKE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ASCAKE? Halaman ramalan harga ASCAKE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.


Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.