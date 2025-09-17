Aster Staked USDF (ASUSDF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24J Rendah $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 24J Tinggi $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Sepanjang Masa $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Harga Terendah $ 0.990153$ 0.990153 $ 0.990153 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +0.12% Perubahan Harga (7D) -0.06% Perubahan Harga (7D) -0.06%

Aster Staked USDF (ASUSDF) harga masa nyata ialah $1.037. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASUSDF didagangkan antara $ 1.035 rendah dan $ 1.038 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASUSDF sepanjang masa ialah $ 1.044, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.990153.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASUSDF telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.12% dalam 24 jam dan -0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aster Staked USDF (ASUSDF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.26M$ 20.26M $ 20.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.26M$ 20.26M $ 20.26M Bekalan Peredaran 19.54M 19.54M 19.54M Jumlah Bekalan 19,542,733.56661014 19,542,733.56661014 19,542,733.56661014

Had Pasaran semasa Aster Staked USDF ialah $ 20.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASUSDF ialah 19.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19542733.56661014. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.26M.