Astera USD Harga Hari Ini

Harga langsung Astera USD (ASUSD) hari ini ialah $ 0.349663, dengan 5.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASUSD kepada USD penukaran adalah $ 0.349663 setiap ASUSD.

Astera USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,195,952, dengan bekalan edaran sebanyak 12.00M ASUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASUSD didagangkan antara $ 0.349656 (rendah) dan $ 0.368992 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.349656.

Dalam prestasi jangka pendek, ASUSD dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -24.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Astera USD (ASUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M Bekalan Peredaran 12.00M 12.00M 12.00M Jumlah Bekalan 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

Had Pasaran semasa Astera USD ialah $ 4.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASUSD ialah 12.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.20M.