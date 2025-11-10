Asterion Harga Hari Ini

Harga langsung Asterion (ASTERION) hari ini ialah --, dengan 3.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASTERION kepada USD penukaran adalah -- setiap ASTERION.

Asterion kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,138, dengan bekalan edaran sebanyak 95.77B ASTERION. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASTERION didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ASTERION dipindahkan +0.66% dalam sejam terakhir dan -7.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Asterion (ASTERION) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.20K$ 25.20K $ 25.20K Bekalan Peredaran 95.77B 95.77B 95.77B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Asterion ialah $ 24.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASTERION ialah 95.77B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.20K.