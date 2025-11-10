Asteroid Bot Harga Hari Ini

Harga langsung Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) hari ini ialah --, dengan 0.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ASTEROIDBOT kepada USD penukaran adalah -- setiap ASTEROIDBOT.

Asteroid Bot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,447.33, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B ASTEROIDBOT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ASTEROIDBOT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ASTEROIDBOT dipindahkan -0.57% dalam sejam terakhir dan -28.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Asteroid Bot ialah $ 8.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASTEROIDBOT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.45K.