Tokenomik Asteroid Bot (ASTEROIDBOT)

Lihat cerapan utama tentang Asteroid Bot (ASTEROIDBOT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:11:14 (UTC+8)
USD

Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Asteroid Bot (ASTEROIDBOT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.45K
$ 8.45K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.45K
$ 8.45K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) Maklumat

Asteroid Bot is a decentralized Telegram trading bot built on the BNB Chain that connects directly to Aster Perpetuals (Perps), using asterdex.com api

It enables users to open, manage, and close perpetual positions through Telegram, while keeping full custody of their assets. The bot automatically generates a personal BNB wallet and links an individual Aster API key for every user, ensuring secure and permissionless access to trading. Asteroid Bot also supports native BNB deposits into the Aster Treasury, displays real-time wallet and Perps balances, and allows one-tap position management. Its goal is to simplify on-chain derivatives trading by combining Web3 automation and a user-friendly Telegram interface.

Laman Web Rasmi:
https://www.asteroidbot.app/

Tokenomik Asteroid Bot (ASTEROIDBOT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ASTEROIDBOT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ASTEROIDBOT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ASTEROIDBOT, terokai ASTEROIDBOT harga langsung token!

ASTEROIDBOT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ASTEROIDBOT? Halaman ramalan harga ASTEROIDBOT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

