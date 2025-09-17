Astheria (HERIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0079854$ 0.0079854 $ 0.0079854 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.74% Perubahan Harga (1D) +2.82% Perubahan Harga (7D) +9.41% Perubahan Harga (7D) +9.41%

Astheria (HERIA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HERIA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HERIA sepanjang masa ialah $ 0.0079854, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HERIA telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, +2.82% dalam 24 jam dan +9.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Astheria (HERIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.66K$ 27.66K $ 27.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.66K$ 27.66K $ 27.66K Bekalan Peredaran 990.83M 990.83M 990.83M Jumlah Bekalan 990,825,282.607889 990,825,282.607889 990,825,282.607889

Had Pasaran semasa Astheria ialah $ 27.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HERIA ialah 990.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990825282.607889. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.66K.