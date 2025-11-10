Aston Martin Cognizant Fan Token Harga Hari Ini

Harga langsung Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) hari ini ialah $ 0.132086, dengan 0.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AM kepada USD penukaran adalah $ 0.132086 setiap AM.

Aston Martin Cognizant Fan Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 366,676, dengan bekalan edaran sebanyak 2.77M AM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AM didagangkan antara $ 0.128991 (rendah) dan $ 0.133233 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 12.06, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017613.

Dalam prestasi jangka pendek, AM dipindahkan +0.21% dalam sejam terakhir dan -5.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Aston Martin Cognizant Fan Token ialah $ 366.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AM ialah 2.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.