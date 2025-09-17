Astrafer (ASTRAFER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 4.88$ 4.88 $ 4.88 Harga Terendah $ 0.0071123$ 0.0071123 $ 0.0071123 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Astrafer (ASTRAFER) harga masa nyata ialah $0.00751722. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASTRAFER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASTRAFER sepanjang masa ialah $ 4.88, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0071123.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASTRAFER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Astrafer (ASTRAFER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M Bekalan Peredaran 323.40M 323.40M 323.40M Jumlah Bekalan 888,077,888.0 888,077,888.0 888,077,888.0

Had Pasaran semasa Astrafer ialah $ 2.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASTRAFER ialah 323.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 888077888.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.68M.