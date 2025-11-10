AstraZeneca xStock Harga Hari Ini

Harga langsung AstraZeneca xStock (AZNX) hari ini ialah $ 84.66, dengan 0.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AZNX kepada USD penukaran adalah $ 84.66 setiap AZNX.

AstraZeneca xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 203,519, dengan bekalan edaran sebanyak 2.40K AZNX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AZNX didagangkan antara $ 84.31 (rendah) dan $ 84.73 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 289.64, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 71.27.

Dalam prestasi jangka pendek, AZNX dipindahkan +0.11% dalam sejam terakhir dan +1.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AstraZeneca xStock (AZNX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 203.52K$ 203.52K $ 203.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Bekalan Peredaran 2.40K 2.40K 2.40K Jumlah Bekalan 27,606.45506739065 27,606.45506739065 27,606.45506739065

Had Pasaran semasa AstraZeneca xStock ialah $ 203.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AZNX ialah 2.40K, dengan jumlah bekalan sebanyak 27606.45506739065. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.34M.