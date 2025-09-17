Astro Fuel (ASTRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.89% Perubahan Harga (1D) +2.53% Perubahan Harga (7D) +7.06% Perubahan Harga (7D) +7.06%

Astro Fuel (ASTRO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASTRO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASTRO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASTRO telah berubah sebanyak +1.89% sejak sejam yang lalu, +2.53% dalam 24 jam dan +7.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Astro Fuel (ASTRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.42K$ 68.42K $ 68.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.42K$ 68.42K $ 68.42K Bekalan Peredaran 42.00B 42.00B 42.00B Jumlah Bekalan 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Astro Fuel ialah $ 68.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASTRO ialah 42.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 42000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.42K.