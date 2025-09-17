Lagi Mengenai ASTRL

Astrolescent Harga (ASTRL)

Tidak tersenarai

1 ASTRL ke USD Harga Langsung:

$0.04205408
$0.04205408$0.04205408
-8.00%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Astrolescent (ASTRL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:11:55 (UTC+8)

Astrolescent (ASTRL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03852222
$ 0.03852222$ 0.03852222
24J Rendah
$ 0.0464194
$ 0.0464194$ 0.0464194
24J Tinggi

$ 0.03852222
$ 0.03852222$ 0.03852222

$ 0.0464194
$ 0.0464194$ 0.0464194

$ 0.137317
$ 0.137317$ 0.137317

$ 0.01194874
$ 0.01194874$ 0.01194874

-0.20%

-8.08%

-31.23%

-31.23%

Astrolescent (ASTRL) harga masa nyata ialah $0.04205408. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASTRL didagangkan antara $ 0.03852222 rendah dan $ 0.0464194 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASTRL sepanjang masa ialah $ 0.137317, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01194874.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASTRL telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -8.08% dalam 24 jam dan -31.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Astrolescent (ASTRL) Maklumat Pasaran

$ 689.68K
$ 689.68K$ 689.68K

--
----

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

16.40M
16.40M 16.40M

36,000,000.0
36,000,000.0 36,000,000.0

Had Pasaran semasa Astrolescent ialah $ 689.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASTRL ialah 16.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 36000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.51M.

Astrolescent (ASTRL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Astrolescent kepada USD adalah $ -0.00369800018006274.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Astrolescent kepada USD adalah $ +0.0152607443.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Astrolescent kepada USD adalah $ -0.0090239140.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Astrolescent kepada USD adalah $ -0.00743704226472034.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00369800018006274-8.08%
30 Hari$ +0.0152607443+36.29%
60 Hari$ -0.0090239140-21.45%
90 Hari$ -0.00743704226472034-15.02%

Apakah itu Astrolescent (ASTRL)

Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs.

Astrolescent (ASTRL) Sumber

Laman Web Rasmi

Astrolescent Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Astrolescent (ASTRL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Astrolescent (ASTRL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Astrolescent.

Semak Astrolescent ramalan harga sekarang!

ASTRL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Astrolescent (ASTRL)

Memahami tokenomik Astrolescent (ASTRL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ASTRL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Astrolescent (ASTRL)

Berapakah nilai Astrolescent (ASTRL) hari ini?
Harga langsung ASTRL dalam USD ialah 0.04205408 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ASTRL ke USD?
Harga semasa ASTRL ke USD ialah $ 0.04205408. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Astrolescent?
Had pasaran untuk ASTRL ialah $ 689.68K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ASTRL?
Bekalan edaran ASTRL ialah 16.40M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ASTRL?
ASTRL mencapai harga ATH sebanyak 0.137317 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ASTRL?
ASTRL melihat harga ATL sebanyak 0.01194874 USD.
Berapakah jumlah dagangan ASTRL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ASTRLialah -- USD.
Adakah ASTRL akan naik lebih tinggi tahun ini?
ASTRL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ASTRLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Astrolescent (ASTRL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.