Astrolescent (ASTRL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.03852222 24J Tinggi $ 0.0464194 Sepanjang Masa $ 0.137317 Harga Terendah $ 0.01194874 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) -8.08% Perubahan Harga (7D) -31.23%

Astrolescent (ASTRL) harga masa nyata ialah $0.04205408. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASTRL didagangkan antara $ 0.03852222 rendah dan $ 0.0464194 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASTRL sepanjang masa ialah $ 0.137317, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01194874.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASTRL telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -8.08% dalam 24 jam dan -31.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Astrolescent (ASTRL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 689.68K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.51M Bekalan Peredaran 16.40M Jumlah Bekalan 36,000,000.0

Had Pasaran semasa Astrolescent ialah $ 689.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASTRL ialah 16.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 36000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.51M.