AstroPepeX Harga Hari Ini

Harga langsung AstroPepeX (APX) hari ini ialah $ 0.00001036, dengan 17.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa APX kepada USD penukaran adalah $ 0.00001036 setiap APX.

AstroPepeX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 673,403, dengan bekalan edaran sebanyak 65.00B APX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, APX didagangkan antara $ 0.00000865 (rendah) dan $ 0.00001044 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00036731, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000729.

Dalam prestasi jangka pendek, APX dipindahkan +0.78% dalam sejam terakhir dan +14.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AstroPepeX (APX) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa AstroPepeX ialah $ 673.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APX ialah 65.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 65000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 673.40K.