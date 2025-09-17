Astroport (ASTRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00309382 $ 0.00309382 $ 0.00309382 24J Rendah $ 0.00519611 $ 0.00519611 $ 0.00519611 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00309382$ 0.00309382 $ 0.00309382 24J Tinggi $ 0.00519611$ 0.00519611 $ 0.00519611 Sepanjang Masa $ 0.349783$ 0.349783 $ 0.349783 Harga Terendah $ 0.00296441$ 0.00296441 $ 0.00296441 Perubahan Harga (1J) +3.32% Perubahan Harga (1D) +34.63% Perubahan Harga (7D) +6.05% Perubahan Harga (7D) +6.05%

Astroport (ASTRO) harga masa nyata ialah $0.00419134. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASTRO didagangkan antara $ 0.00309382 rendah dan $ 0.00519611 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASTRO sepanjang masa ialah $ 0.349783, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00296441.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASTRO telah berubah sebanyak +3.32% sejak sejam yang lalu, +34.63% dalam 24 jam dan +6.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Astroport (ASTRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Bekalan Peredaran 423.66M 423.66M 423.66M Jumlah Bekalan 1,099,999,998.0 1,099,999,998.0 1,099,999,998.0

Had Pasaran semasa Astroport ialah $ 1.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASTRO ialah 423.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1099999998.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.62M.