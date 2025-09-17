AstroSwap (ASTRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001262 $ 0.00001262 $ 0.00001262 24J Rendah $ 0.00001273 $ 0.00001273 $ 0.00001273 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001262$ 0.00001262 $ 0.00001262 24J Tinggi $ 0.00001273$ 0.00001273 $ 0.00001273 Sepanjang Masa $ 0.522928$ 0.522928 $ 0.522928 Harga Terendah $ 0.00000925$ 0.00000925 $ 0.00000925 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) -0.03% Perubahan Harga (7D) +10.31% Perubahan Harga (7D) +10.31%

AstroSwap (ASTRO) harga masa nyata ialah $0.00001269. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASTRO didagangkan antara $ 0.00001262 rendah dan $ 0.00001273 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASTRO sepanjang masa ialah $ 0.522928, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000925.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASTRO telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan +10.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AstroSwap (ASTRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.44K$ 5.44K $ 5.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 126.90K$ 126.90K $ 126.90K Bekalan Peredaran 428.46M 428.46M 428.46M Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AstroSwap ialah $ 5.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASTRO ialah 428.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.90K.