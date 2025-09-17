AstroTools (ASTRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04105839 $ 0.04105839 $ 0.04105839 24J Rendah $ 0.04188375 $ 0.04188375 $ 0.04188375 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04105839$ 0.04105839 $ 0.04105839 24J Tinggi $ 0.04188375$ 0.04188375 $ 0.04188375 Sepanjang Masa $ 2.12$ 2.12 $ 2.12 Harga Terendah $ 0.02687007$ 0.02687007 $ 0.02687007 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.56% Perubahan Harga (7D) -2.16% Perubahan Harga (7D) -2.16%

AstroTools (ASTRO) harga masa nyata ialah $0.04147468. Sepanjang 24 jam yang lalu, ASTRO didagangkan antara $ 0.04105839 rendah dan $ 0.04188375 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ASTRO sepanjang masa ialah $ 2.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02687007.

Dari segi prestasi jangka pendek, ASTRO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.56% dalam 24 jam dan -2.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AstroTools (ASTRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 82.25K$ 82.25K $ 82.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 207.37K$ 207.37K $ 207.37K Bekalan Peredaran 1.98M 1.98M 1.98M Jumlah Bekalan 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Had Pasaran semasa AstroTools ialah $ 82.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ASTRO ialah 1.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 207.37K.